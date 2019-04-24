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«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Амстердам, 24 апреля 2019, 08:13 — REGNUM  «Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Аякса» дубль оформил нападающий Душан Тадич, забивший два гола с пенальти. Ещё по голу забили полузащитник Хаким Зиеш и защитник Матейс де Лигт.

В составе «Витесса», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, отличились Наварон Фор и Уссама Дарфалу.

На сегодняшний день «Аякс» занимает первое место в чемпионате Голландии, на счету команды 80 очков в 32 матчах. «Витесс» идёт на седьмом месте, имея в активе 47 очков после 32 матчей.

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