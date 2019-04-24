Юношеская сборная России по хоккею проиграла Швеции на ЧМ

Стокгольм, , 07:58 — REGNUM Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) проиграла команде Швеции на чемпионате мира. Встреча завершилась со счётом 0:3.

Это был заключительный матч группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции. В составе хозяев турнира голы забили Филип Броберг, Оскар Лавнер и Симон Хольмстрем.

Сборная России набрала шесть очков в четырёх матчах группового этапа и заняла третье место в группе, которое даёт право сыграть в ¼ финала турнира.