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Юношеская сборная России по хоккею проиграла Швеции на ЧМ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 0:3

Стокгольм, 24 апреля 2019, 07:58 — REGNUM  Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) проиграла команде Швеции на чемпионате мира. Встреча завершилась со счётом 0:3.

Это был заключительный матч группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции. В составе хозяев турнира голы забили Филип Броберг, Оскар Лавнер и Симон Хольмстрем.

Сборная России набрала шесть очков в четырёх матчах группового этапа и заняла третье место в группе, которое даёт право сыграть в ¼ финала турнира.

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Хоккей
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