Среда, 24 Апреля 2019 года
07:53:11 МСК

Лёд для хоккея: минспорта Татарии закупает оборудование на 26 млн рублей

Спорт

Объявлен аукцион

Казань, 24 апреля 2019, 07:52 — REGNUM  Министерство спорта Татарии объявило аукцион на поставку комплекта оборудования для заливки и уборки льда для хоккея. Стоимость контракта — свыше 26 млн рублей, средства будут выделены из федерального бюджета при софинансировании из бюджета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена закупки составляет 26,1 млн рублей, источник — федеральный бюджет при софинансировании из бюджета республики. Аукцион пройдёт 16 мая 2019 года. Поставка товара должна быть произведена в течение 90 дней со дня заключения госконтракта.

«Цена государственного контракта включает в себя все расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях», — уточняется в техзадании.

В составе лота — две машины для уборки и заливки льда стоимостью 12,800 млн рублей каждая, общей стоимостью — 25,6 млн рублей. Они должны быть не ранее 2019 года выпуска, иметь бензиновый двигатель, объём бака для заливки льда — не менее 930 л, объём бака для промывания льда — не менее 200 л, объём бункера для снега — не менее 2,9 м/куб. Площадь обрабатываемой площади без дозаправки водяных емкостей — не менее 2 тыс. кв.м. Помимо этого, в состав закупки входит универсальный станок для заточки ножей ледозаливочной машины стоимостью 0,5 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить