Лёд для хоккея: минспорта Татарии закупает оборудование на 26 млн рублей

Казань, , 07:52 — REGNUM Министерство спорта Татарии объявило аукцион на поставку комплекта оборудования для заливки и уборки льда для хоккея. Стоимость контракта — свыше 26 млн рублей, средства будут выделены из федерального бюджета при софинансировании из бюджета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена закупки составляет 26,1 млн рублей, источник — федеральный бюджет при софинансировании из бюджета республики. Аукцион пройдёт 16 мая 2019 года. Поставка товара должна быть произведена в течение 90 дней со дня заключения госконтракта.

«Цена государственного контракта включает в себя все расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях», — уточняется в техзадании.

В составе лота — две машины для уборки и заливки льда стоимостью 12,800 млн рублей каждая, общей стоимостью — 25,6 млн рублей. Они должны быть не ранее 2019 года выпуска, иметь бензиновый двигатель, объём бака для заливки льда — не менее 930 л, объём бака для промывания льда — не менее 200 л, объём бункера для снега — не менее 2,9 м/куб. Площадь обрабатываемой площади без дозаправки водяных емкостей — не менее 2 тыс. кв.м. Помимо этого, в состав закупки входит универсальный станок для заточки ножей ледозаливочной машины стоимостью 0,5 млн рублей.