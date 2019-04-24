Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры

Москва, , 07:45 — REGNUM Российский фигурист Максим Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 23 лет. Об этом сообщает «Р-спорт».

"Я принял решение завершить карьеру. Не было какого-то длительного пути или длительных раздумий», — сказал Ковтун.

Он также добавил, что на его решение повлияли проблемы со здоровьем.

Напомним, Ковтун является четырёхкратным чемпионом России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

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