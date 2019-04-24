В Новосибирской области объявлен конкурс по выбору подрядчика для ЛДС к МЧМ

Новосибирск, , 07:18 — REGNUM Министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства новой ледовой арены к молодежному чемпионата мира по хоккею-2023, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ЛДС должен появиться на ул. Немировича-Данченко в Новосибирске. Заказчиком выступает управление капитального строительства Новосибирской области.

Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок, начальная цена аукциона составляет 5,7 миллиарда рублей. Подрядчик должен будет выполнить «работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включённые в другие группировки». Конкурсные процедуры планируется провести 20 мая. Начало работ по контракту — не позднее семи дней со дня заключения контракта. Работы осуществляются поэтапно. Срок окончания 15 декабря 2021 года.

По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, получены практически все технические условия, проект прошел экспертизу, имеются почти все необходимые составляющие, чтобы начать строительство.

«Площадка для строительства достаточно тяжёлая как по геологии, так и по грунтам, при этом замусоренная. На территории предусматривается строительство комплекса спортивных и дорожных объектов, создание парковой зоны, масштабное благоустройство и озеленение, поэтому у генподрядчика должен быть весь инструментарий для проведения работ», — отметил он.

В итоге на левом берегу реки Оби в Новосибирске должна появиться шестиэтажная ледовая арена, камеры хранения, транспортные КПП и два павильона досмотра, в одном из которых разместят кассы. Основная арена будет вмещать 10,5 тыс. зрителей. Рядом будут оборудованы универсальный игровой зал и малая тренировочная площадка с временными трибунами на 200 мест.

Строительство финансируется за счёт средств федерального бюджета. 8 февраля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении порядка 1,7 млрд рублей на возведение многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. В конце марта проект получил положительную оценку Главгосэкспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирское министерство строительства получило разрешение на строительство ЛДС. Организационные вопросы находятся под личным контролем губернатора Андрея Травникова.

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