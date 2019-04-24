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Легкоатлетки из Казахстана завоевали серебро в эстафете чемпионата Азии

Спорт

Спортсменки преодолели дистанцию в 400 метров за 43,36 секунды

Доха, 24 апреля 2019, 07:17 — REGNUM  Женская сборная Казахстана по легкой атлетике заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате Азии в Катаре, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Серебряные медали завоевали Элина Михина, Ольга Сафронова, Светлана Голендова и Рима Кашафутдинова, которые преодолели дистанцию за 43,36 секунды. Первое место заняла сборная Китая.

Кроме того, 23 апреля серебряной медалью в прыжках в высоту отметилась Надежда Дубовицкая, которая преодолела планку в 1,88 метра. Первое место заняла спортсменка из Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля легкоатлетка из Казахстана Ольга Сафронова завоевала золотую медаль на чемпионате Азии. Она преодолела дистанцию в 100 метров за 11,17 секунды.

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Легкая атлетика
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