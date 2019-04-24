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«Бостон» выиграл серию у «Торонто» в Кубке Стэнли

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:1

Бостон, США, 24 апреля 2019, 07:12 — REGNUM  «Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Юаким Нордстрём, Маркус Юханссон, Шон Курали, Чарли Койл и Патрис Бержерон. У «Торонто» единственный точный бросок нанёс форвард Джон Таварес.

Таким образом, «Бостон» выиграл серию у «Торонто» со счётом 4:3 и вышел в полуфинал Восточной конференции.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).

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