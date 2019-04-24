«Уотфорд» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче АПЛ

Уотфорд, Великобритания, , 06:43 — REGNUM «Уотфорд» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На первой минуте матча счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг. «Уотфорду» удалось отыграться на 90-й минуте благодаря голу форварда Андре Грэя.

На сегодняшний день «Уотфорд» занимает седьмое место в чемпионате Англии, на счету команды 50 очков в 35 матчах. «Саутгемптон» идёт на 16-м месте, имея в активе 37 очков после 35 матчей.

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