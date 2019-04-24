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«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона» в матче АПЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Лондон, 24 апреля 2019, 06:29 — REGNUM  «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен на 88-й минуте.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает третье место в чемпионате Англии, на счету команды 70 очков в 35 матчах. «Брайтон» идёт на 17-м месте, имея в активе 34 очка после 35 матчей.

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