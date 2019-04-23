Костромичка завоевала бронзу на кубке Азии по дзюдо

Кострома, , 17:11 — REGNUM Более 200 спортсменов из Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России приняли участие в этом крупном Международном турнире. Костромичка Екатерина Пушкарёва представляла российскую сборную. Она стала бронзовым призёром Кубка, сообщает администрация города Костромы.

Екатерина выиграла три поединка из четырех, одержав досрочную победу, набрала 40 рейтинговых баллов и поднялась на 32 строчку мирового рейтинга в весовой категории до 70 кг.

Тренируют костромскую спортсменку Андрей и Марина Филипповы. Напомним, осенью прошлого года Екатерина Пушкарёва стала второй на 6-й Всероссийской Гимназиаде среди школьников в Орле. Это дает ей шанс попасть в сборную «Юность России», которая в Китае будет представлять страну на XVIII Всемирной гимназиаде 2020 года, а также участвовать в первенствах мира в рамках соревнований Международной федерации школьного спорта (ISF).