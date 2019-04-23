Юбилейный мемориал прославленного советского борца состоится в Дагестане

Каспийск, Дагестан, , 17:05 — REGNUM Юбилейный 50-й турнир памяти прославленного советского борца вольного стиля Али Алиева состоится в Дагестане с 1 по 3 мая. В соревнованиях примут участие спортсмены более чем из 15 стран, которые разыграют между собой десять комплектов медалей, пишут 23 апреля «Махачкалинские известия».

Турнир традиционно пройдёт в городе Каспийске, во Дворце спорта и молодёжи имени Али Алиева. На участие в нём к настоящему моменту заявились атлеты из России, Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Доминиканской Республики, Индии, Казахстана, Кубы, Македонии, Молдавии, Словакии, Турции, Узбекистана.

Призеры юбилейного турнира получат беспрецедентные призовые: победители в каждой весовой категории — по 500 тысяч рублей, серебряные и бронзовые призёры — по 300 и 100 тысяч соответственно. Кроме того, в весе, в котором выступал Али Алиев (до 57 кг) будет разыгран автомобиль.

Напомним, мемориал пятикратного чемпиона мира Али Алиева является ежегодным. В минувшем 2018 году в турнире приняли участие свыше 150 вольников из 12 стран. Восемь медалей высшей пробы достались борцам из России, еще две — спортсменам из Азербайджана.

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