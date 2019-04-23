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Президент «Анжи» заявил о «наплевательском отношении» властей к клубу

Спорт

Руководство региона не заинтересовано в сохранении клуба, считает Осман Кадиев

Махачкала, 23 апреля 2019, 15:53 — REGNUM  Президент футбольного"Анжи» Осман Кадиев заявил о нежелании руководства Дагестана оказать помощь в решении финансовых проблем клуба. По его словам, в республике не заинтересованы в сохранении клуба и не стремятся поддержать местный футбол.

«Мы пытаемся получить какую-то реакцию новой власти республики на наши проблемы, но пока безрезультатно. Никто не отвечает и не выходит с нами на связь», — цитирует Кадиева Sport24.

Президент «Анжи» также рассказал, что клуб неоднократно приглашал на игры команды первых лиц республики, в том числе главу Владимира Васильева и премьера Артёма Здунова, но ни разу не дождался какой-либо ответной реакции.

«Мы им прямо на руки в приемную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым лицам. И что вы думаете? Вообще никакой реакции. Даже никто не позвонил и не сказал: «Не можем прийти, извините» Просто наплевательское отношение к «Анжи». <…> Мы не чувствуем от республики заинтересованности в сохранении клуба и не видим от них желания болеть за дагестанский футбол», — сказал Осман Кадиев.

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Как сообщало ИА REGNUM, о своих финансовых трудностях «Анжи» объявил в конце июля 2018 года. Тогда клуб обратился в министерство финансов Дагестана с просьбой оказать материальную поддержку в размере 300 млн рублей, но получил отказ.

В начале октября врио министра по физической культуре и спорту республики Магомед Магомедов заявил, что руководство региона рассматривает вопрос оказания помощи «Анжи» в решении её финансовых проблем. Однако каких-либо шагов в данном направлении предпринято не было. Ситуация для «Анжи» остаётся критической и по сей день: игроки месяцами не получают зарплату, а проект стоит на грани прекращения своего существования в статусе профессионального футбольного клуба.

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