«Вольфсбург» объявил о смене главного тренера

Вольфсбург, Германия, , 14:58 — REGNUM Новым главным тренером «Вольфсбурга» станет Оливер Гласнер. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Гласнер возглавит команду перед началом сезона 2019/20. Он сменит на посту наставника Бруно Лаббадиа, который летом уйдёт из клуба.

Сейчас Гласнер работает в австрийском ЛАСКе. Ранее он работал в «Ред Булл Зальцбург» и «Риеде».

На сегодняшний день «Вольфсбург» идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда отстаёт от зоны Лиги Европы на четыре очка.

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