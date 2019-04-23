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«Вольфсбург» объявил о смене главного тренера

Спорт

Перед началом сезона 2019/20 команду возглавит Оливер Гласнер

Вольфсбург, Германия, 23 апреля 2019, 14:58 — REGNUM  Новым главным тренером «Вольфсбурга» станет Оливер Гласнер. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Гласнер возглавит команду перед началом сезона 2019/20. Он сменит на посту наставника Бруно Лаббадиа, который летом уйдёт из клуба.

Сейчас Гласнер работает в австрийском ЛАСКе. Ранее он работал в «Ред Булл Зальцбург» и «Риеде».

На сегодняшний день «Вольфсбург» идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда отстаёт от зоны Лиги Европы на четыре очка.

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