Каннын, Южная Корея, , 14:53 — REGNUM В Южной Корее прошел Международный турнир по экстремальному гольфу «W. Angle World Xtreme Golf 2019». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

W. Angle World Xtreme Golf — единственный международный турнир по экстремальному гольфу, проводимый южнокорейскими гольф-клубами.

В 2019 году международный турнир по экстремальному гольфу прошел 22 апреля на территории отеля Maple Beach Golf and Resort, расположенного в Канныне, провинция Канвондо.

По данным источникам, с каждым годом увеличивается количество людей, которые интересуются экстремальным гольфом. В этом году в турнире приняло участие 45 человек (30 мужчин и 15 женщин). Кроме того, в этом году проверить свои силы могли не только профессиональные игроки в гольф, но и новички.

Известно, что на турнире присутствовали гольфисты из США, Японии, Великобритании и Австралии.

Все участники получили фирменную спортивную форму и инвентарь. Призеры турнира были удостоены денежных призов в размере 20 млн вон (~$17 530) и 6 млн вон (~$5 259).