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«Барселона» планирует продлить контракт с Видалем

Спорт

В клубе довольны игрой Видаля в текущем сезоне

Барселона, Испания, 23 апреля 2019, 14:37 — REGNUM  «Барселона» планирует продлить контракт с чилийским полузащитником Артуро Видалем. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, тренерский штаб и руководство каталонского клуба довольны игрой Видаля в текущем сезоне.

В клубе хотят продлить соглашение с ним на один год — до конца сезона 2021/22. Действующий контракт хавбека рассчитан до 2021 года.

Напомним, Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 28 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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