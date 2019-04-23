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Нападающий «Интера» Икарди стал главной трансферной целью ПСЖ

Спорт

«Интер» может запросить за Икарди около €70 млн

Париж, 23 апреля 2019, 14:31 — REGNUM  Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может перейти в ПСЖ в летнее межсезонье. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что Икарди стал приоритетной целью парижского клуба на летнее трансферное окно. Руководство ПСЖ видит в нём замену Эдинсону Кавани.

Ожидается, что «Интер» запросит за футболиста около €70 млн. При этом цена на него упала из-за длительного отсутствия игровой практики и конфликта с клубом.

Ранее сообщалось, что «Интер» может купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромело Лукаку на замену Икарди.

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