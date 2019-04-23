Игроки «Манчестер Юнайтед» обвинили друг друга в разгроме от «Эвертона»

Манчестер, Великобритания, , 13:32 — REGNUM Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили перепалку после разгромного поражения от «Эвертона» в чемпионате Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, после финального свистка игроки пошли в раздевалку, где некоторые из них поругались. Футболисты обвиняли друг друга в поражении и выражали недовольство действиями партнёров.

Отмечается, что главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер откровенно высказался об их игре в матче с «Эвертоном».

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромно проиграл «Эвертону» со счётом 0:4.