Игроки «Манчестер Юнайтед» обвинили друг друга в разгроме от «Эвертона»

Манчестер, Великобритания, 23 апреля 2019, 13:32 — REGNUM Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили перепалку после разгромного поражения от «Эвертона» в чемпионате Англии. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, после финального свистка игроки пошли в раздевалку, где некоторые из них поругались. Футболисты обвиняли друг друга в поражении и выражали недовольство действиями партнёров.
Отмечается, что главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер откровенно высказался об их игре в матче с «Эвертоном».
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромно проиграл «Эвертону» со счётом 0:4.