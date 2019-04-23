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Нападающий «Челси» Хадсон-Одои пропустит остаток сезона из-за травмы

Спорт

У него диагностирован разрыв ахилла

Лондон, 23 апреля 2019, 13:09 — REGNUM  Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче с «Бёрнли». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам футболиста, у него диагностирован разрыв ахилла.

«Сезон завершён из-за разрыва ахилла, я опустошён. Буду работать, чтобы вернуться более сильным в следующем сезоне», — написал Хадсон-Одои.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги со счётом 2:2.

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