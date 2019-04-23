Тренер женской сборной Эквадора отстранён из-за обвинений в домогательствах

Кито, , 12:23 — REGNUM Тренер женской сборной Эквадора по футболу Луиджи Пескароло отстранён от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает La Republica.

Отмечается, что от одной из футболисток команды поступила жалоба в прокуратуру на Пескароло. Имя спортсменки не называется. По её словам, Пескароло просил прислать фото, где она изображена обнаженной, а также зайти в его комнату во время тренировки команды.

Пескароло отверг обвинения и заявил, что подаст в суд. Настоящий момент он и два его помощника отстранены от работы с командой.

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