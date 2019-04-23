Барселона, Испания, , 12:03 — REGNUM

Защитник «Барселоны» Томас Вермален приступил к тренировкам в общей группе после травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что врачи разрешили Вермалену тренироваться и поехать на выездной матч 34-го тура чемпионата Испании с «Алавесом».

Напомним, летом 2014 года Вермален перешёл из «Арсенала» в «Барселону». Большую часть сезона 2018/19 он пропустил из-за травм, сыграв всего в восьми матчах.

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