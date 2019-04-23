Ярославский «Локо» сравнял счет в финальной серии Кубка Харламова

Ярославль, , 11:53 — REGNUM Ярославский «Локо» победил екатеринбургский «Авто» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Матч завершился со счетом 3:2, решающий гол был забит в овертайме. Счет в матче открыли игроки «Авто». В первом периоде гол забил форвард команды из Екатеринбурга Максим Седов, в третьем периоде преимущество гостей удвоил нападающий Максим Рассейкин. Однако игроки «Локо» не сдались и отыгрались в последние две минуты третьего периода. Голы у ярославцев забивали Артур Каюмов и Григорий Денисенко.

«Соперник здорово играл в обороне, очень плотно. Сложно было преодолеть такую вязкую защиту. Я благодарен ребятам: забили в нужный момент те голы, которые мы у них просили. Честь им и хвала за последние две минуты третьего периода! Благодарен всем за такую волевую победу, приятно так выигрывать. Это один из самых эмоциональных и напряженных матчей за все три финальных серии в моей карьере», — рассказал ИА REGNUM после матча главный тренер МХК «Локо» Дмитрий Красоткин.

Решающий гол в матче был забит в начале овертайма. Победу «Локо» принес нападающий Григорий Иванов.

«В раздевалке перед овертаймом все сильно расстроились: мы пытались их успокоить, но это не совсем получилось. Понятно, что сил и эмоций нет уже ни у тренеров, ни у игроков, но мы надеемся на поддержку наших зрителей в решающем матче», — пояснил после игры главный тренер «Авто» Виталий Соловьев.

Решающий седьмой матч финала Кубка Харламова пройдет в Екатеринбурге 24 апреля. Это первая с 2014 года финальная серия Кубка Харламова, которая продлится семь игр.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский «Локо» проиграл в финале Кубка Харламова