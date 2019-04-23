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Экс-форвард «Ливерпуля» Фаулер стал главным тренером «Брисбен Роар»

Спорт

Клуб подписал с Фаулером соглашение, которое рассчитано на два сезона

Брисбен, Австралия, 23 апреля 2019, 11:44 — REGNUM  Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер стал главным тренером австралийского клуба «Брисбен Роар». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что клуб подписал с Фаулером соглашение, которое рассчитано на два сезона.

Напомним, Фаулер играл в составе «Ливерпуля» с 1992 по 2001 год, а также с 2006 по 2007 год. После ухода из клуба он выступал за такие клубы, как «Лидс Юнайтед», «Манчестер Сити», «Блэкберн Роверс», а также ряд команд в Австралии и Таиланде.

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