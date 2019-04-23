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«Финикс» отправил в отставку главного тренера Кокошкова

Спорт

В клубе решили «двигаться в другом направлении»

Финикс , США, 23 апреля 2019, 11:33 — REGNUM  Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» отправил в отставку главного тренера Игора Кокошкова. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что в клубе решили «двигаться в другом направлении» на позиции главного тренера.

Имеющий гражданство Сербии и США Кокошков был главным тренером «Финикса» с мая 2018 года. Он сменил на этом посту Джея Триано.

Под руководством Кокошкова в сезоне 2018/19 «Финикс» занял последнее 15-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

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