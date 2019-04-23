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Тяжелоатлет из Казахстана завоевал бронзу на чемпионате Азии в Китае

Спорт

В сумме двух упражнений спортсмен поднял 356 кг

Нинбо, Китай, 23 апреля 2019, 11:17 — REGNUM  Спортсмен из Казахстана Денис Уланов занял третье место на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Китае, сообщили 23 апреля в пресс-службе федерации тяжелой атлетики Казахстана.

Казахстанский тяжелоатлет, выступая в весовой категории до 81 кг, в сумме двух упражнений поднял 356 кг. Кроме того, Уланов завоевал малую бронзу в толчке (160 кг) и малую бронзу в рывке (196 кг).

Напомним, 20 апреля в китайском городе Нинбо стартовал чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Соревнования являются квалификационным турниром на Олимпийские игры в Токио. Ранее представитель Казахстана Арли Чонтей завоевал бронзу в весовой категории до 55 кг.

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Тяжелая атлетика
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