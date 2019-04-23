Велогонщики из Казахстана завоевали золото на чемпионате Азии в Ташкенте

Ташкент, , 11:09 — REGNUM Сборная Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала первое место на чемпионате Азии в Узбекистане. Об это 23 апреля сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета Казахстана.

В мужскую команду вошли: Юрий Натаров, Жандос Бижигитов, Дмитрий Груздев, Артем Захаров, Евгений Гидич иДаниил Фоминых. Второе место заняла сборная Южной Кореи, на третьем месте — Гонконг.

Женская команда Казахстана завоевала второе место. На первом месте — сборная Южной Кореи, на третьем — Гонконга.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года велогонщики из Казахстана Глеб Брусенский и Евгений Федоров заняли первое место в командных комбинированных соревнованиях на юношеской Олимпиаде в Аргентине.

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