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«Тампа» обратилась к болельщикам, выкупив полосу в газете

Спорт

В клубе поблагодарили болельщиков и пообещали показать лучший результат в следующем сезоне

Тампа, США, 23 апреля 2019, 10:43 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» выкупил полосу в местной газете и обратился к болельщикам. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Мы хотим поблагодарить наших болельщиков за горячую поддержку не только в прошедшем чемпионате, но и в прошлых сезонах», — говорится в сообщении.

В клубе отметили, что сезон для команды завершился быстро и неожиданно, и пообещали показать лучший результат в сезоне 2019/20.

Напомним, «Тампа» с большим преимуществом выиграла регулярный чемпионат НХЛ, после чего вылетела из плей-офф в первом же раунде, «всухую» проиграв «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0−4.

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