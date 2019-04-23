«Тампа» обратилась к болельщикам, выкупив полосу в газете

Тампа, США, , 10:43 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» выкупил полосу в местной газете и обратился к болельщикам. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Мы хотим поблагодарить наших болельщиков за горячую поддержку не только в прошедшем чемпионате, но и в прошлых сезонах», — говорится в сообщении.

В клубе отметили, что сезон для команды завершился быстро и неожиданно, и пообещали показать лучший результат в сезоне 2019/20.

Напомним, «Тампа» с большим преимуществом выиграла регулярный чемпионат НХЛ, после чего вылетела из плей-офф в первом же раунде, «всухую» проиграв «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0−4.

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