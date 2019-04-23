В НХЛ три победителя дивизионов вылетели из Кубка Стэнли

Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Три победителя дивизионов из четырёх в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прекратили борьбу на Кубок Стэнли уже в первом раунде.

Третьим стал победитель Центрального дивизиона «Нэшвилл Предаторз», который проиграл в серии с «Даллас Старз» со счётом 2−4.

Ранее из Кубка Стэнли вылетели «Тампа-Бэй Лайтнинг», победивший в Атлантическом дивизионе, и «Калгари Флэймз», который был лучшим в Тихоокеанском дивизионе.

Отметим, что победитель Столичного дивизиона «Вашингтон Кэпиталз» продолжает борьбу с «Каролиной Харрикейнз». Командам предстоит провести седьмую игру в серии.

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