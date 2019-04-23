Защитник «Далласа» Клингберг признан первой звездой дня в НХЛ

Даллас, США, 23 апреля 2019, 10:17 — REGNUM Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 23 апреля сообщается на сайте лиги.
Клингберг забросил шайбу, ставшую для «Далласа» победной в серии с «Нэшвилл Предаторз». Шведский защитник отличился на 18-й минуте овертайма.
Второй звездой признан форвард «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал, который в матче с «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу и сделал результативную передачу.
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Замкнул тройку голкипер «Далласа» Бен Бишоп, который отразил 47 из 48 бросков по своим воротам.
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