Защитник «Далласа» Клингберг признан первой звездой дня в НХЛ

Даллас, США, , 10:17 — REGNUM Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 23 апреля сообщается на сайте лиги.

Клингберг забросил шайбу, ставшую для «Далласа» победной в серии с «Нэшвилл Предаторз». Шведский защитник отличился на 18-й минуте овертайма.

Второй звездой признан форвард «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал, который в матче с «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Читайте также: «Каролина» и «Вашингтон» выявят победителя в седьмом матче серии

Замкнул тройку голкипер «Далласа» Бен Бишоп, который отразил 47 из 48 бросков по своим воротам.

Читайте также: «Даллас» выиграл серию у «Нэшвилла» в плей-офф НХЛ