Джанаев сыграл первый матч за «Медзь» и пропустил два гола

Легница, Польша, , 09:39 — REGNUM Российский вратарь Сослан Джанаев, перешедший в польский клуб «Медзь», пропустил два гола в первом матче за новую команду. «Медзь» сыграл вничью с «Заглембе» со счётом 2:2.

Команды проводили матч первого тура второго этапа чемпионата Польши. Джанаев вышел в стартовом составе «Медзи» и отыграл все 90 минут.

Напомним, Джанаев стал игроком «Медзи» в конце февраля, подписав контракт до лета 2019 года. Ранее он выступал за такие клубы, как КАМАЗ, «Спартак», «Ахмат», «Аланию», «Ростов» и «Рубин».

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