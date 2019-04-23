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«Два гола «Оренбург» забил не по правилам» — ФК «Ростов» обратился к РФС

Спорт

Администрация клуба надеется на объективное судейство в дальнейшем

Ростов-на-Дону, 23 апреля 2019, 09:31 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» обратился к департаменту судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) и указал на грубые ошибки судьи во время футбольной баталии с «Оренбургом». Администрация жёлто-синих надеется, что остальные матчи пройдут при объективном судействе, сообщает ИА REGNUM.

Напомним, матч 24-го тура РПЛ, который состоялся в Оренбурге, «Ростов» проиграл. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0.

«Из представленного ниже видео следует, что два гола в игре были забиты не по правилами — из положения «вне игры», что несомненно повлияло на итоговый результат матча. Футбольный клуб «Ростов» рассчитывает, что профильный департамент РФС обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет меры, которые позволят провести предстоящие матчи чемпионата и Кубка России по футболу при объективном судействе», — говорится в обращении ростовской команды.

https://www.instagram.com/p/Bwjy7qzDRzR/

ИА REGNUM напоминает, что после матча с «Оренбургом» главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин заявил, что второй гол, который записали на свой счёт хозяева поля, был забит из офсайда.

Читайте ранее в этом сюжете: Карпин заявил, что «Оренбург» забил второй гол «Ростову» из офсайда

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