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Новым главным тренером «Тамбова» стал Александр Григорян

Спорт

Стороны подписали контракт до окончания сезона 2019/20

Тамбов, 23 апреля 2019, 09:30 — REGNUM  Новым главным тренером футбольного клуба «Тамбов» назначен Александр Григорян. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что клуб подписал контракт со специалистом до окончания сезона 2019/20. Григорян уже приступил к работе и провёл первую тренировку с командой.

Первый матч под руководством Григоряна «Тамбов» проведёт против «Шинника» 24 апреля. На сегодняшний день тамбовская команда лидирует в турнирной таблице ФНЛ.

Напомним, ранее Григорян тренировал такие команды, как «Химки», «Луч-Энергия», «Тосно», «Пахтакор», «СКА-Хабаровск», «Анжи» и «Арарат». Кроме того, он работал в женском футболе.

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