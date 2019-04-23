Солт-Лейк-Сити, США, , 09:11 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Хьюстон Рокетс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 107:91.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 31 очко. У «Хьюстона» наибольшую результативность показал Джеймс Харден, набравший 30 очков.

Таким образом, «Юта» сократила отставание в серии с «Хьюстоном». Теперь счёт стал 3−1 в пользу «Рокетс». Следующий матч пройдёт 25 апреля в Хьюстоне.

«Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 107:91 (32:24, 21:23, 23:32, 31:12).

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