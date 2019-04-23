Детройт, США, , 08:54 — REGNUM

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 127:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 41 очко.

Таким образом, «Милуоки» выиграл серию со счётом 4−0 и вышел в полуфинал Восточной конференции.

«Детройт Пистонс» (Детройт) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 104:127 (28:26, 34:30, 23:39, 19:32).

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