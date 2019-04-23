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Овечкин поплатился удалением за аплодисменты судьям НХЛ

Спорт

Удаление хоккеист заработал в третьем периоде, незадолго до конца встречи

Вашингтон, 23 апреля 2019, 08:38 — REGNUM  Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ходе шестого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Каролина Харрикейнз» был удалён до конца игры. Удаление на 10 минут хоккеист заработал в третьем периоде, незадолго до конца встречи, из-за саркастических аплодисментов судьям. Об этом сообщает спортивный портал The Big Lead.

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Это не единственное нарушение, которое допустил Овечкин. Ранее он ударил своего соперника — финна Саку Мяэналанена клюшкой.

https://twitter.com/BradyTrett/status/1120505298551300096

Встреча завершилась домашней победой клуба «Каролина Харрикейнз». Счёт по итогам матча — 5:2. Одну шайбу составе столичного клуба забил Александр Овечкин. Теперь счёт в серии стал равным — 3:3. Решающий же матч состоится 25 апреля.

Подробнее: «Каролина» и «Вашингтон» выявят победителя в седьмом матче серии

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