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«Црвена Звезда» выиграла Адриатическую лигу и вышла в Евролигу

Спорт

«Црвена Звезда» обыграла «Будучность» в пятом матче со счётом 97:54

Белград, 23 апреля 2019, 08:30 — REGNUM  Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» стал победителем Адриатической лиги и вышел в Евролигу.

В пятом, решающем матче финальной серии Адриатической лиги, «Црвена Звезда» обыграла черногорскую «Будучность» со счётом 97:54.

Сербская команда фактически решила исход встречи во второй четверти, выиграв с преимуществом в 21 очко.

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Будучность» (Черногория) — 97:54 (18:13, 29:8, 27:16, 23:17).

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