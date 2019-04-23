«Црвена Звезда» выиграла Адриатическую лигу и вышла в Евролигу

Белград, , 08:30 — REGNUM Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» стал победителем Адриатической лиги и вышел в Евролигу.

В пятом, решающем матче финальной серии Адриатической лиги, «Црвена Звезда» обыграла черногорскую «Будучность» со счётом 97:54.

Сербская команда фактически решила исход встречи во второй четверти, выиграв с преимуществом в 21 очко.

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Будучность» (Черногория) — 97:54 (18:13, 29:8, 27:16, 23:17).

Читайте также: ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги