Легкоатлетка из Казахстана стала чемпионкой Азии

Доха, , 07:32 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Ольга Сафронова завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике в Катаре, сообщили 23 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Легкоатлетка пробежала 100 метров за 11,17 секунды, установив новый рекорд континента. Этот результат позволяет казахстанской спортсменке квалифицироваться на чемпионат мира 2019 года.

Кроме того, в беге на 800 метров бронзовую медаль завоевала Маргарита Мукашева, которая преодолела дистанцию за 2 минуты 03,83 секунды. Казахстанский спортсмен Иван Иванов занял третье место в толкании ядра с результатом 19,09 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля легкоатлет из Казахстана Александр Литвин занял третье место на чемпионате Азии по легкой атлетике в Катаре. Он преодолел 400 метров за 45,25 секунды, установив новый рекорд Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Легкоатлет из Казахстана стал призером чемпионата Азии в Катаре