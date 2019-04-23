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Легкоатлет из Казахстана стал призером чемпионата Азии в Катаре

Спорт

Легкоатлет преодолел 400 метров за 45,25 секунды

Доха, 23 апреля 2019, 07:24 — REGNUM  Спортсмен из Казахстана Михаил Литвин завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике в Катаре, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Легкоатлет преодолел 400 метров за 45,25 секунды, установив новый рекорд Казахстана. Литвин также выполнил норматив на участие в чемпионате мира 2019 года, который составляет 45,3 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля легкоатлетка из Казахстана Элина Михина завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии в Катаре. Спортсменка преодолела 400 метров за 53,18 секунды.

Читайте ранее в этом сюжете: Легкоатлетка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии в Катаре

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Легкая атлетика
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