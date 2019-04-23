«Бенфика» на своём поле разгромила «Маритиму»

Лиссабон, , 06:41 — REGNUM «Бенфика» одержала разгромную победу над «Маритиму» в матче 30-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Бенфики» по дублю оформили нападающий Жоау Фелиш и полузащитник Франко Серви. Также забитыми мячами отметились Пицци и Эдуардо Сальвио.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает первое место в чемпионате Португалии, на счету команды 75 очков в 30 матчах. «Маритиму» идёт на 12-м месте, имея в активе 33 очка после 30 матчей.

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