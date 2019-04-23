«Аталанта» на выезде обыграла «Наполи» в Серии А

Неаполь, Италия, , 06:35 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Наполи» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 28-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс. «Аталанта» восстановила равновесие на 69-й минуте благодаря точному удару форварда Дувана Сапаты.

Победу «Аталанте» принёс полузащитник Марио Пашалич, который забил гол на 80-й минуте.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает пятое место в чемпионате Италии, на счету команды 56 очков в 33 матчах. «Наполи» идёт на втором месте, имея в активе 67 очков после 33 матчей.

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