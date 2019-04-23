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«Вольфсбург» поделил очки с «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Вольфсбург, Германия, 23 апреля 2019, 06:29 — REGNUM  «Вольфсбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 78-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Айнтрахта» Джонатан де Гузман. «Вольфсбург» восстановил равновесие на 90-й минуте благодаря точному удару защитника Джона Энтони Брукса.

На сегодняшний день «Вольфсбург» занимает девятое место в чемпионате Германии, на счету команды 46 очков в 30 матчах. «Айнтрахт» идёт на четвёртом месте, имея в активе 53 очка после 30 матчей.

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