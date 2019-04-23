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«Челси» не смог одолеть «Бёрнли» в матче АПЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:2

Лондон, 23 апреля 2019, 06:25 — REGNUM  Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Челси» голы забили полузащитник Н’Голо Канте и нападающий Гонсало Игуаин. У «Бёрнли» точные удары нанесли Джеффри Хендрик и Эшли Барнс.

На сегодняшний день «Челси» занимает четвёртое место в чемпионате Англии, на счету команды 67 очков в 35 матчах. «Бёрнли» идёт на 15-м месте, имея в активе 40 очков после 35 матчей.

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