ХК «Динамо» уволил с поста директора нижегородского экс-губернатора Шанцева

Москва, , 21:47 — REGNUM Валерий Шанцев (бывший губернатор Нижегородской области) покинул пост генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо». Соответствующее решение принял совет директоров клуба.

Пост главы передали ранее работавшему в должности ответственного секретаря совета директоров и заместителя генерального директора Евгению Кровопускову. По словам Шанцева, контракт разорван по инициативе работодателя.

«Та организация, которая будет участвовать в управлении клубом, мне ничего не предлагает, а начальником базы я работать не подписывался. «Динамо» — это моя жизнь, моя любовь, поэтому буду ходить болеть за него и немного за «Торпедо», — цитирует Шанцева ТАСС.

Глава совета директоров клуба Виктор Воронин уточнил, что собственниками «Динамо» станут ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга (совладельцы АНО «ХК «Динамо-Москва», которая зарегистрирована в апреле текущего года). Соответствующая заявка уже подана в КХЛ.

ИА REGNUM напоминает, в 1991 году Шанцев занял пост коммерческого директора «Динамо». Продолжая курировать клуб, он являлся президентом Федерации хоккея Москвы с 1994 до 2006 года. Пост генерального директора «Динамо» он занял в апреле 2018 года. Контракт предполагал продление в течение пяти лет.

Валерий Шанцев был назначен губернатором Нижегородской области в августе 2005 года. На этом посту Шанцев проработал 12 лет — до сентября 2017 года.