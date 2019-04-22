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Стало известно, когда Емельяненко сможет провести следующий бой

Спорт

Это может произойти в августе или в сентябре

Москва, 22 апреля 2019, 14:42 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сможет провести следующий бой в августе или в сентябре. Об этом заявил президент организации Gorilla Fighting Championship (GFC) Александр Гурьянов, сообщает «Матч ТВ».

По словам Гурьянова, в организации рассматривают участие Емельяненко в турнире в Краснодаре, который пройдёт в августе, или в Нур-Султане, который состоится в сентябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Емельяненко пропустит бой на турнире в Самаре из-за падения с велосипеда. Поединок должен был состояться 10 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

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Смешанные единоборства
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