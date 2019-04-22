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Крикунов продолжит тренировать «Динамо» в сезоне 2019/20

Спорт

Крикунов возглавил «Динамо» в октябре 2018 года

Москва, 22 апреля 2019, 14:08 — REGNUM  Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов продолжит тренировать команду. Об этом заявил председатель совета директоров клуба Виктор Воронин, 22 апреля сообщает «Чемпионат».

"Крикунов продолжит работу с командой в следующем сезоне», — сказал Воронин.

Напомним, в октябре 2018 года Крикунов возглавил «Динамо» после ухода Владимира Воробьёва.

Под его руководством команда заняла пятое место в Западной конференции КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина команда дошла до полуфинала конференции, где уступила ЦСКА (1−4).

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