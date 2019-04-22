«Интер» может купить Лукаку на замену Икарди

Милан, Италия, , 13:57 — REGNUM Миланский «Интер» может купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромело Лукаку на замену форварду Мауро Икарди. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, в «Интере» видят в Лукаку главного кандидата на то, чтобы заменить Икарди, который может покинуть клуб в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер планирует провести в команде серьезные кадровые перестановки. Руководство МЮ готово продать Лукаку.

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