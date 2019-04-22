Клопп: «Манчестер Сити» не испытает проблем в дерби с «Манчестер Юнайтед»

Ливерпуль, Великобритания, , 13:38 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что «Манчестер Сити» не испытает проблем в дерби с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.com.

«Для «Сити» это дерби будет обычным матчем, не думаю, что они столкнутся с большими проблемами», — сказал Клопп.

По его словам, когда «Ливерпуль» играл с МЮ, манкунианцы находились в хорошей форме, поэтому игра завершилась со счетом 0:0.

Напомним, в чемпионате Англии продолжается борьба за первое место. «Ливерпуль» лидирует, опережая «Манчестер Сити» на два очка, но сыграв на один матч больше.

Перенесённый матч 31-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится 24 апреля.

Читайте также: Главный тренер «Ливерпуля»: мы не чувствуем давления в АПЛ и Лиге чемпионов