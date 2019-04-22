Нападающий «Енисея» Саркисов получил травму в матче со «Спартаком»

Красноярск, , 13:27 — REGNUM Нападающий красноярского «Енисея» Артур Саркисов получил травму в матче с московским «Спартаком». Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что у Саркисова выявлена травма задней поверхности бедра. После дополнительного обследования ему будет поставлен более точный диагноз.

Саркисов вышел на замену во втором тайме на 59-й минуте и был вынужден покинуть поле на 68-й минуте в сопровождении врачей. К этому времени у «Енисея» были использованы все три замены, поэтому команда доигрывала матч в меньшинстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над «Енисеем» со счётом 2:0.

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