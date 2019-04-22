Головин признан лучшим игроком в составе «Монако» в матче против ПСЖ

Париж, , 13:07 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком в составе своей команды в матче против ПСЖ по версии аналитического портала Whoscored.

По мнению издания, Головин стал лучшим футболистом в составе монегасков, получив самую высокую оценку — 7,5. При этом лучшим игроком матча признан форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик и получил оценку 9,6.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ одержал победу над «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции со счётом 3:1. Единственный мяч в составе «Монако» забил Головин.

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