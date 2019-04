Стартовал групповой этап чемпионата России по компьютерному спорту

Москва, , 13:26 — REGNUM Прошли первые матчи группового этапа чемпионата России по компьютерному спорту 2019. В каждой из трёх дисциплин определились 16 участников, которые пройдут в стадию single elimination, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Матчи по всем дисциплинам (Dota 2, CS: GO и Clash of Clans) прошли 20 и 21 апреля 2019 года, участие в них принимали первые четыре группы основного этапа (от A до D). Из каждой группы в следующую стадию прошли только четыре команды, набравшие большее число победных баллов.

Среди команды, выступавших в дисциплине Dota 2 в следующий этап прошли 16 коллективов. Из группы A: Old but Gold, РblБH@9l K0TJl3Ta, TPB (MO) и brokenfamily. Из группы B: Slozhniy memas, Magic Hands, C.A.T.BlackandWhite и Lightning strikes. Из группы C: 7sight (ex CrowCrowd), SIGUL, FrendlyTeam и Team Glorious. Из группы D: timurdota2, black lotus, Dima verni dolg и RISO Gaming.

По дисциплине Clash Royale также определились победители. Из группы A: DreamingFly, Nightmare, VoiD_SouL и Dynasty. Из группы В: Ночная Фурия, Паша, Faradey и Соболев Коля. Из группы С: CaMeBaCk, ЛЕНА, DJ и Lev4ek. Из группы D: Rex, borov, Polo5kun и znat51.

Победителями специального турнира по CS: GO, как и в Dota 2, являются киберспортивные команды, а не отдельные игроки. Из группы А: Tatarcha Gaming, EYVIPYATERO, Penza228 и NOMASHNA. Из группы В: wRa, 4n1me, TRIGGER_IZH и H3H. Из группы С: Neverland, Купи мозг, whatsup и prikolyasi v0.2. Из группы D: teamteam123, DIRTYWORMS, Monolith и cyberomsk.

Матчи следующих четырёх групп по всем трём дисциплинам пройдут 27 и 28 апреля 2019 года.

Напомним, что ранее представители из 12 национальных киберспортивных федераций выступили за создание единой федерации киберспорта Европы. По итогам встречи, прошедшей в Берлине, была разработана «Берлинская декларация» — документ, в котором отражены задачи и философия организационной структуры. Ожидается, что в ближайшее время и другие федерации заявят о своей поддержке этой декларации.

