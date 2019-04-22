«Зенит» почти чемпион?

Алексей Матвеев, , 13:26 — REGNUM

В целом унылую картину российского первенства разбавили, по мнению экспертов, искрометной встречей «Краснодар» — «Зенит». Игра и в самом деле вышла относительно яркой, вызвавшей, на мой взгляд, даже неумеренные восторги не столько публики… сколько комментаторов. Особенно «старался» тот, кто работал, по его же выражению, на верхотуре краснодарского стадиона.

В конце концов, я отключил звук во время телетрансляции, чтобы не слышать этих воплей. По-моему, некоторых господ из лагеря теле-радио, пишущих журналистов в том числе, жизнь ничему не учит. Уровень дурацкого ура-патриотизма продолжает зашкаливать.

Забыли, наверное (или делают вид, что запамятовали), как один из аутсайдеров испанского чемпионата — «Вильярреал» совсем недавно «возил» тех же питерцев в матчах Лиги Европы. Вот истинный уровень отечественного чемпионата.

Потому восторги стоит умерить. Тем паче не впадать в раж, по сути, уравнивая игровые возможности одного из сильнейших клубов Европы — «Манчестер Сити» и тех же «Зенита» с «Краснодаром». Без всякого уничижения, команды несопоставимые. Право, смешно.

«Если не желаете — не слушайте комментаторов, ваше право, — делится впечатлениями игрок «Спартака» и сборной СССР, заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. — Но футболисты обеих команд действительно явили болельщикам яркое зрелище. Признаться, сам ход игры буквально захватил и не отпускал до последней минуты. Ведь победный мяч питерцы забили в самом конце поединка. Главное, таких эмоций, накала страстей не видел лет десять, наверное».

По мнению Ловчева, у «Краснодара» самая поставленная в Лиге игра. Иногда краснодарцы, что называется, «разжимают тиски», позволяя соперникам (далеко не всем, правда) нагнетать давление. Так произошло нынче в матче с «Зенитом». Объективно подопечные Сергея Семака должны были еще в первом тайме решить исход встречи в свою пользу. Элементы невезения, возможно, изъяны в индивидуальном мастерстве не позволили это сделать. А голевых моментов создали много.

«Несколько удивило, что именно «Краснодар» выступил для «Зенита» в роли сильнейшего раздражителя, своего рода «красной тряпки», — оценивает Евгений Ловчев. — Вроде есть соперники принципиальнее, например, «Спартак» или ЦСКА. Питерцы, в хорошем смысле, будто с цепи сорвались. Не давали вздохнуть хозяевам поля, те лишь успевали угрозы отводить. Не всегда, к слову, удавалось. Мяч-то в первом тайме пропустили после изящного розыгрыша гостей».

Зенитовцы словно кайф поймали по ходу предыдущей игры с аутсайдером — «Анжи», «отгрузив» соперникам пять безответных мячей. Не мое мнение — Ловчева. Подобные результаты, да еще в преддверии важнейшего матча, неизменно вселяют дополнительную уверенность. В Краснодар питерцы ехали мотивированными, в отменном настроении. Действовали на поле в охотку, а не «отбывали номер».

«По мне, так пусть страсти кипят, эмоции зашкаливают, чем равнодушие царит, — говорит Евгений Серафимович. — Судьи ошибались, помогали одной из команд? Не давали отпора игрокам в случае агрессии? Да посмотрите на футболистов других команд, то же самое увидите. Вообще тема арбитража особняком стоит».

Настолько особняком, что о странных «нюансах» судейства едва ли не запрещают говорить самим футболистам, тренерам, чиновникам. Казалось, «пустячок», но вот рефери не дал очевидный пенальти по ходу встречи «Динамо» — «Краснодар» в ворота москвичей.

И вроде выигранный южанами матч «сдулся» до ничейки. В результате основной на тот момент конкурент питерцев потерял пару турнирных очечков. Все заговоры ищу, скажете? Может, вы и правы. Объективности ради, в Краснодаре «Зенит» выиграл по делу. И, главное, честно. Здесь не придерешься.

В целом подопечные Сергея Семака выглядели ярче, увереннее, сыграннее, острее. Краснодарцы несколько разочаровали, по большей части безвольной игрой в первом тайме, безропотно отдав инициативу. До сих пор не научились держать удар по ходу ключевых для себя встреч. Что под руководством предыдущего тренера — Игоря Шалимова, что нынче — в лице, бесспорно, способного наставника Мурада Мусаева. Будто у «самой играющей в России команды» нет стержня. Ну, такое впечатление складывается.

Еще немного на тему судейства. Всякие конъюнктурщики от футбола утверждают: мол, ничего страшного, что некоторые игроки по ходу матчей едва ли не за грудки арбитров хватают. Некто зенитовец Барриос готов был чуть не прыгнуть на линейного судью, дескать, тот не проявил по отношению к нему должной лояльности. Упомянутый Барриос не одинок.

Без году неделя в России, а держит себя вызывающе. Прям «хозяин жизни». И ничего — ни желтой карточки, ни даже устного замечания от опытного судьи Сергея Карсаева. Тем самым негласно узаконил стиль и манеру поведения футболистов.

В данной связи возмущается развязной манерой игроков рефери международной категории Сергей Хусаинов:

«Мои коллеги добровольно загнали себя в статус этакой обслуги в футболе. Потому ими понукают все кому не лень, проявляя откровенное, демонстративное неуважение. Арбитры сами виноваты в собственной бесхребетности».

Вернусь, однако, к «чистому» футболу, если таковой вообще имеет место в российском чемпионате.

«Игра «Локомотив» — ЦСКА на фоне встречи «Краснодара» с «Зенитом» заметно уступала по своему уровню, — полагает Евгений Ловчев. — Страсти, эмоций почти не видел, одна «голая» прагматика. А на «Спартак» смотреть больно — ничего, по сути, нет. Азарт в действиях спартаковцев отсутствует. Что-то внутри команды сломалось. По вине членов совета директоров. Не умеют они все-таки руководить клубом, действенно, кардинально влиять на процесс. Какие перспективы?! Никто не знает, как они следующий матч проведут…»

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